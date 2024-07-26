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Türkiye
AA 26.07.2024 10:42

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı bültenle aranan çete lideri yakalandı

İstanbul’da aranan sahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan Alexander Gustafsson da yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı bültenle aranan çete lideri yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik 1-22 Temmuz'da çeşitli operasyon ve uygulamalar yaptı.

Çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan 63 şüpheli ile ifadesinin alınmasına yönelik aranan 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı da yakalandı

Ekipler, İsveç tarafından "para aklama" ile "uyuşturucu ticareti" suçlarından ülkeye iadesi amacıyla kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki Alexander Gustafsson'un İstanbul'da olduğunu belirledi.

Polonya uyruklu sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüphelinin Beşiktaş'ta kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Kripto ve network internet sitesi üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüphelinin işlemlerinin ardından İsveç'e teslim edildiği öğrenildi.

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