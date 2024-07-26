İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'de ateşkes çağrısı nedeniyle Kamala Harris'i hedef aldı

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden "Ateşkes olmayacak bayan aday." ifadesini kullandı.

Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harris'in çağrısına karşı çıktı.

Aşırı Sağcı Bakan, esir takası mutabakatının "Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a teslim olmak, Hamas'ın toparlanması ve İsrailli esirlerin terk edilmesi" anlamanı geldiği iddia ederek, "Bu tuzağa düşemeyiz." ifadelerine yer verdi.

Harris, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek, "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.