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Ekonomi
TRT Haber 26.07.2024 10:58

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, açıklamalarda bulundu. Akçay açıklamasında, faiz indiriminin gündemde olmadığını ve sıkı duruşun indirimler başladığında da korunacağını söyledi.

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Akçay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erken bir faiz indirimi yeniden canlanan enflasyon riski oluşturabilir.

Para politikasındaki gevşeme ancak aylık enflasyondaki kalıcı düşüşle birlikte birçok faktörün uygun hale gelmesinin ardından başlayacak.

Enflasyonda, beklentilerde ve iç talepte kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

Piyasa, firmalar ve hanehalkı enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz; sadece piyasa beklentileri yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı.

Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz'da aylık enflasyona 1.5 puan ilave katkı yaratacağını tahmin ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...
 

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