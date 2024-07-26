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Ekonomi
AA 26.07.2024 09:42

Brent petrolün varil fiyatı 82,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,52 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 82,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 82,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'den gelen güçlü ekonomik sinyallerin dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlü kalacağı beklentilerini artırması etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerinin yüzde 2,8 artışa işaret ettiği aktarıldı.

Beklenenden fazla büyüme gösteren ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyordu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yakın zamanda indirmeye başlayacağı yönündeki tahminler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, fiyatlamalarda, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı öngörüsü günden güne güçleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50 ile 4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75 ile 5 aralığında olacağı öngörülüyor.

Söz konusu tahminler ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha ucuz hale getiriyor ve petrol talebini olumlu yönde etkiliyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,07 azalışla 104,28 oldu.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalarak 457 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Stoklardaki düşüş, piyasa oyuncularının talep konusundaki endişelerini azalttı.

Öte yandan, Çin ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmesi, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeleri körükleyerek fiyatların yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,23 ile 84,10 dolar aralığının direnç, 80,79 ile 79,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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