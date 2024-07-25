Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.07.2024 17:48

THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 2,5 milyar lira sermayeli THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu

Türk Hava Yollarının, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket 'THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi' unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı
19:07
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altında
19:03
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
18:51
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar azaltılacak
18:44
Kopan tır lastiği 18 yaşındaki kızı hayattan kopardı
18:49
MGK toplantısı sona erdi
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
FOTO FOKUS
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ