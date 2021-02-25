Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu dönemde, yılın ilk ayına göre yüzde 0,5 azalarak 95,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre şubatta yüzde 0,3 oranında azalarak 108,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı.