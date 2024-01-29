SSK ve Bağ-Kur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

SSK ve Bağ-kur emeklileri için harekete geçildi. Zamlar, memur emeklisinin artış oranı ile eşitlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği o düzenleme Meclis'ten geçti. 2024'ün ilk 6 aylık maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Şimdi gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasında. Düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek. Böylece, SSK ve Bağ-kur emeklilerine fark ödemeleri yapılacak.

Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına ek zam yansıyacak. Ödemeler düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde yapılacak.

Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.