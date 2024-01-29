Bakan Uraloğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılına yaraşır proje, hizmet ve eserleri art arda hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabını açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Bugüne kadar açılıştan itibaren 20 dakika sefer sıklığıyla günde 112 sefer yaparak, aylık ortalama 450 bin yolcu ağırladık ve yaklaşık 5,5 milyon yolcu taşıdık." diye konuştu.

Hattın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabını açmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Uraloğlu, bu kesimin de tamamlanmasıyla hat uzunluğunun 37,5 kilometreye, istasyon sayısının da 9'a ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, "Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ya da ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle ilklerin ve enlerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın enlerine bugün bir yenisini daha ekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hizmete açtıkları Gayrettepe istasyonunun 72 metre derinliğiyle ülkenin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu istasyonun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile de entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacaktır. Böylelikle hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklardır."

"İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,2 kilometreye yükselecek"

Bakan Uraloğlu, son etabı da açılan metro hattı sayesinde seyahat süresinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasında 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasında 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasında 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasında 26 dakikaya ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasında 35 dakikaya düşeceğini söyledi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattıyla İstanbul'da yapımını tamamlayıp hizmete sundukları metro hatlarının uzunluğunun 127,5 kilometre olduğuna değinen Uraloğlu, "Bugün açılışını yaptığımız Kağıthane-Gayrettepe arasındaki hattımızla bu uzunluğu 131 kilometreye çıkarıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, yapımı devam eden "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı", "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı", "Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı", "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi" bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükseleceğini anlattı.

Aralıksız sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarının birer birer alındığını dile getiren Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde, "8 istasyonlu ve 8,3 kilometre uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattının", "7 istasyonlu ve 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Metro Hattının" ve "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimin" açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’a hizmet etmeye devam ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 134,7 kilometre hattın inşaatına başlandığını belirterek, "Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında test sürüşleri yapılmaya başlanmış ve Dudullu-Bostancı Metro Hattında yüzde 70 fiziki ilerleme kaydedilmişti." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetime devredildiğinde 134,7 kilometre uzunluğunda inşaatı devam eden 10 adet raylı sistem hattında ortalama ilerlemenin yüzde 50 olduğunu anımsatarak, "Yeni İBB yönetimi İstanbul'un ihtiyacı olan 1000 kilometre raylı sistem hattının 2019 öncesinde planlanması yapılmış ve projeleri hazırlanmış olmasına rağmen, bir metre dahi yeni metro hattı projesinin inşaatına başlamadı. Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ettik." diye konuştu.

Uraloğlu, "Yapılmadığı için Bakanlığımızca devralınan Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi Metrosunu, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosunu ve bir araya gelmemize vesile olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızı açtık." diyerek sözlerini sonlandırdı.