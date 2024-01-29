Gayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası tamamlandı. 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' bugün hizmete girdi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu:

"İstanbul’u kesintisiz, konforlu ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz."

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

'İlk'lerin ve 'en'lerin projesi

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1,233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılan Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.