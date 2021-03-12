Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaan, açıklanan paketin ülke ekonomisine olumlu yansımasını beklediklerini anlattı.

"İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz.

Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması, kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır.

Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibarıyla ivme kazanacak, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."

TESK Başkanı Palandöken: Vergi muafiyetini olumlu buluyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Alınan kararları esnaf adına önemli ve değerli bulduğunu vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:

"Öncelikli 850 bin basit usulde işyeri bulunan esnaf ve sanatkarımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu buluyoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletiliyor. Vergi cezalarında uzlaşıları genişliyor. Yeni kararlar sayesinde dijital vergi daireleri ile kuyruklar ortadan kalkacak vatandaş daha seri hizmet alacak."

Palandöken, esnaf ve sanatkarın korunmasının ekonomi ve istihdam için çok önemli olduğunu söyledi.

"Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımların atılmasının başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere ülke genelinde iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. AB mevzuatına uygun olarak perakende yasasının yeniden düzenlenmesi ile rekabet ve istihdam artacak. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile vatandaş daha kaliteli, ucuz hizmet ve ürüne kavuşacak."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" görüşüne yer verdi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’na katıldım.İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijiital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı.Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) March 12, 2021

TİM Başkanı Gülle: 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da durmaksızın devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını anlattı.

"Bugün, 'Made in Türkiye' markası dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük."

Türkiye'nin geleneksel ürünler üreten ve ihraç eden diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını vurgulayan Gülle, şunları anlattı:

"2020 yılını hedefimizin üzerinde 169,5 milyar dolarla kapattık. Pandemiye rağmen yakalanan bu başarı, 2021 yılının başında da hamdolsun devam ediyor. Ocak ve şubat aylarında, aylık ihracat rekorunu kırdık. Şubat ayında gerçekleştirilen 16 milyar 12 milyon dolarlık ihracat, bu seneye dair beklentilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu seneki hedefimiz olan 184 milyon doları geçeceğimize inancımız tam ve artık görüyoruz ki 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil.

Tüm bu başarılarda, ihracatçı ailemizin pandemi şartlarına hızlı adaptasyonu büyük rol oynadı. Pandemi sürecinin başından beri, hem yurt içi tedariki aksatmamak hem de ihracatı sürdürebilmek adına fabrikalarımızı kapatmadan, hep birlikte seferber olduk ve üretime aralıksız devam ettik. Bugün, o dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz."

"Hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

TİM Başkanı Gülle, küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan ihracat ailesinin, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazelediğini anlatarak, şu sözleri kullandı:

"Bu anlamda, 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumda olan, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. 2021 yılında da dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağız. 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumlarımızın çabalarına, pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz."