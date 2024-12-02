Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.12.2024 13:30

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayii ihracatı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3’lük artış ile 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise 6 milyar 479 milyon dolar oldu.

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre, kasım ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3’lük artış ile 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4’lük artış ile 6.479 milyar dolar oldu.

Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları kaydetti;

Savunma sanayiimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye’nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor. 

"Savunma sanayii şirketlerimiz büyük bir rekora imza attı"

Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketlerimiz, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek. 

İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum.

ETİKETLER
İhracat Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Anıtkabir’i ziyaret etti
14:54
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
14:51
Zamanla yarışan kahramanlar: Acil servis çalışanları
14:16
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçmek için son tarih 31 Aralık
14:14
Bakan Fidan: Türkiye ile İran teröre karşı iş birliğine devam edecek
Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ