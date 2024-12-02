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Ekonomi
AA 02.12.2024 13:24

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,02 puan artışla 9.652,02 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,6 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yurt içi piyasalar yarınki enflasyon verileri öncesinde yatay bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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