Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.