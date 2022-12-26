Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere de bir müjde verdi.

Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.