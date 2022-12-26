Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 21:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gübre ve yem fiyatları sabitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere de bir müjde verdi.
Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tarım Üretimi Tarımsal Destek
Son Haberler
- 22:19
- 22:12
- 22:05
- 21:43
- 21:24
Sıradaki Haber
EYT çalışmalarının detayları bu hafta açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz