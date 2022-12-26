Emeklilikte yaşa kakılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma 1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır." dedi.

Yaş şartı olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin yaş şartı dahil tüm detaylarının bu hafta açıklanacağını söyledi.

Kimler faydalanacak?

Toplam 1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede çalışmalar tamamlandı. Herkes EYT'den faydalanamayacak. Gerekli şartları sağlayan kişiler düzenlemeden yararlanacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kapsamda olacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranacak. 5 bin gün prim gün sayısının tamamlanması gerekecek. Prim eksikleri doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek. Bağ-Kur'lular da EYT'den faydalanabilecek. Yaş şartı konusu ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Düzenlemenin çalışma hayatını olumsuz etkilememesi için işverene de destek verilecek. Kıdem tazminatı konusunda iş verene katkı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışması sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle uygun finansman sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim uygulaması da planlanıyor.