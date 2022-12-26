Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı güncelleme ve Çaycuma-1 sondaj sahasındaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın uluslararası piyasadaki karşılığı ise 1 trilyon doları buluyor.

Karadeniz’deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1’deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.



Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun ???????? pic.twitter.com/CgniVUikpQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 26, 2022

Karadeniz gazı mart ayında sisteme bağlanacak

Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Denizdeki çalışmaların yüzde 65'i, karadaki çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. Mart ayında ilk etapta 10 milyon metreküp doğal gazın sisteme bağlanması planlanıyor.

Denizde ve karada 7/24 binlerce işçi çalışıyor

Karadeniz gazının kullanıma sunulması için hazırlıklar hızla ilerliyor. Üretim ve iletim hatlarının yapımında önemli mesafeler katedildi. Çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişi çalışıyor.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Çaycuma-1'de sondaj operasyonu yapıyor.

Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ise Sakarya Gaz Sahasındaki kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Kuyu akış testlerini üstleniyor. Proje kapsamında karada yer alan Gaz Alım ve İşleme Tesisi'nde de alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Denizden gelen gazın donmasını engelleyecek ekipmanların kurulumlarına da başlandı.

Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Filyos doğal gaz işleme tesisindeki çalışmaların yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmaların ise yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serim işi de yüzde 97 oranında bitti.

Dağıtım haznesi Kaadeniz'de 2 bin 200 metre derinliğe indirildi

Süreçte önemli bir aşama daha geride kaldı. Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak dağıtım haznesi 'Peçenek', Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı. Operasyonda özel vinçler ve su altı robotları kullanıldı. Dağıtım haznesinin konumuna yerleştirilmesi 20 saat sürdü. Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinliğe indirildi.

Karadeniz'de toplam 710 milyar metreküplük keşif

Öte yandan, Sakarya Gaz Sahası'ndan da yeni müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma-1 sondaj sahasında 58 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesini açıkladı. 540 milyar metreküp olarak tespit edilen doğal gaz rezervinin ise 652 milyar metreküp olarak güncellendiğini duyurdu. Böylece toplam rezerv son keşif ve güncellemelerle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı.

Gazın Mart 2023'te sisteme dahil edilmesi planlanıyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp civarında olacak. İkinci fazda ise 40 milyon metreküp gaz vatandaşın kullanımına sunulacak. Sakarya Gaz Sahası önemli bir milli enerji merkezi olarak dışa bağımlılığı azaltacak.