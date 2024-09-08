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Ekonomi
AA 08.09.2024 11:31

OVP ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor

Orta Vadeli Program'a göre aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kitleri ve yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere sağlık bilim ve teknolojileri ile savunma sanayi alanında AR-GE çalışmaları yürütülerek yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretimi sağlanacak.

OVP ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor

Büyümenin sürükleyicisi olan sanayi sektöründe teknolojik yenilenme ve sektörel dönüşüm esas alınarak dış pazarlarda rekabet gücü artırılacak.

Bu dönemde sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları yürütülecek. Lojistik, pazara yakınlık, nitelikli insan kaynağına erişim, tarım alanlarının korunması gibi kriterler dikkate alınarak ülke ölçeğinde sanayi büyüme havzaları belirlenerek altyapısı hazır planlı sanayi alanları genişletilecek.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni program çağrılarına çıkılacak.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı üretken sektörlerde ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik bir biçimde seçici ve odaklı olarak daha etkin uygulanacak.

OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor

Türkiye'yi bölgesinde yüksek teknoloji üretim merkezi haline getirecek büyük ölçekli yatırımlar, proje bazlı özelleştirilmiş mekanizmalar ve cazip destek paketleri hazırlanarak yarı iletkenler, e-mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, haberleşme ve uzay teknolojileri ile yenilikçi dijital teknolojiler gibi yeni gelişen öncelikli teknoloji alanlarını kapsayan HIT-30 Programıyla firmalar desteklenecek.

Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kitleri ve yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere sağlık bilim ve teknolojileri ile savunma sanayi alanında AR-GE çalışmaları yürütülerek yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretimi sağlanacak.

Kamu alımları yoluyla yerli ürünler ve teknoloji transferi desteklenecek. Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları etki analizlerine dayalı olarak sade ve etkin bir yapıda yürütülecek.

Hazine destekli kefalet sistemiyle, öncelikli alanlarda yatırım ve ihracatı desteklemek üzere kredi garanti kuruluşları aracılığıyla yeni destek paketleri hayata geçirilecek.

Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgelerin rekabet edebilirliklerin artırılmasına yönelik teknolojik dönüşüm, ihracat ve istihdam potansiyeli arz eden özel sektör yatırımları desteklenecek.

Kuluçka merkezleri yaygınlaştırılacak

AR-GE ve yenilik ekosistemi AR-GE temelli yatırımlar ve girişimcilik desteklenecek, yenilik ekosistemi güçlendirilecek. AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı artırılacak, bölge altyapıları desteklenerek girişim ofisleri modeli ile kuluçka merkezleri yaygınlaştırılacak, daha fazla girişimci ekosisteme dahil edilecek.

Fikri mülkiyet varlıklarının yüksek teknolojili ve katma değerli üretime katkısının artırılması amacıyla patent, marka ve tasarımlara ilişkin değerleme, finansmana erişim ve ticarileştirme mekanizmaları güçlendirilecek.

OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek

Büyük ölçekli özel sektör AR-GE merkezleri ve teknopark firmalarının yeni teknoloji alanlarına odaklanmalarını ve öncü çıktılar üreterek rekabetçiliklerini güçlendirmelerini sağlayacak uzmanlaşma modeli hayata geçirilecek.

Yüksek teknolojili imalat sanayi sektörleri ile bilişim sektörlerinde büyüme potansiyeline sahip KOBİ'ler ve Turcorn olma potansiyeline sahip girişimler, kapasite gelişimi ve küresel seviyede rekabetçilik hedefiyle daha odaklı ve yoğun desteklenecek. Teknogirişim ekosisteminde istikrarlı büyüme için girişim sermayesi yatırım fonlarının devamlılık arz eden bir fonların fonu mekanizmasıyla desteklenmesi planlanıyor.

Girişimcilere nitelikli danışmanlık hizmeti sağlanması amacıyla sektörel gelişim platformları desteklenecek.

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