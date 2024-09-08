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Ekonomi
TRT Haber 08.09.2024 09:12

3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda, Türkiye genelinde yapılan kontrollerde çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.

3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gümrüklü yer ve sahalarda yapılan rutin denetim ve kontroller sonucu 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Gümrük sahalarına gelen araç ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri esnasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen şahıslara yönelik inceleme başlatıldı. Başlatılan incelemeler kapsamında söz konusu araçların bazılarının çalıntı bazılarının ise Türkiye’de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 253 adet araç ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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Kaçakçılık Otomotiv Ticaret Bakanlığı Denetim
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