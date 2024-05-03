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Ekonomi
AA 03.05.2024 12:46

Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 43,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 3,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda 2,4'lük artışla 2,6 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,9'unu oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 467,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 871,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.

Nisanda 1068 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 82 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,34 dolara geriledi.

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