Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.09.2025 11:56

Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3'e ulaşırken nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kaydedildi.

Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

Ahilik Haftası kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerinden yapılan derlemeye göre, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak belirlendi.

Ülkedeki toplam esnaf sayısı ise 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4,92 ile Burdur çıktı. Nüfusu 275 bin 826 olan ilde 13 bin 581 esnaf bulunuyor.

Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u yüzde 4,56 ile Çanakkale takip etti. Nüfusu 568 bin 966 olan ilde 25 bin 945 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise Artvin, Muğla ve Nevşehir olarak sıralandı.

Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1,14 ile Batman olarak tespit edildi. 654 bin 528 kişinin yaşadığı ilde 7 bin 474 esnaf bulunuyor. Batman'ın ardından yüzde 1,15 ile Şırnak geliyor. 570 bin 826 nüfuslu ilde 6 bin 559 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller ise Diyarbakır, Siirt, Ağrı ve Bingöl olarak hesaplandı.

Ülke nüfusunun yüzde 2,67'si esnaf

Esnaf sayısı, Türkiye'nin 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusunda yüzde 2,67'sine karşılık geliyor.

Türkiye'de en fazla esnaf 282 bin 106 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 139 bin 166 ile İzmir, 125 bin 699 esnafla Ankara takip ediyor.

Esnaf sayısı en az il ise Bayburt olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu ilde 2 bin 195 esnaf faaliyet gösteriyor. Bayburt'u 2 bin 457 esnafla Ardahan, 2 bin 642 esnafla Tunceli izliyor.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
12:45
Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"
12:39
İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
12:42
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
12:33
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:10
Bakan Ersoy: Müzikte telif gelirleri rekor kırdı
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ