Ekonomi
AA 25.09.2025 10:01

Altının gramı 4 bin 994 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 994 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 365 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 710 liradan satılıyor.

[Fotograf: AA]

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 980 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 994 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 365 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 710 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 744 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın, süren jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

