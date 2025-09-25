AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-ağustos dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeye devam etti.

Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki düşüşü ağustosla birlikte 8'inci ayı buldu.

Geçen yıl ağustos ayında 12 bin 966 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 8 bin 220’ye geriledi. Böylece AB piyasasında Tesla satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 gerilemiş oldu.

Markanın ağustosta AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2'den 1,2'ye düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-ağustos dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 azaldı.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde AB ülkelerinde 150 bin 37 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 85 bin 673 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1'den 1,2'ye düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 azalarak 14 bin 831'e, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 32,6 gerileyerek 133 bin 857'ye indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor.

Musk'ın, yakın zamana kadar ABD Başkanı Donald Trump ile çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.​​​​​​​