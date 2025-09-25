Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.09.2025 11:04

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Enflasyon Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Altının gramı 4 bin 994 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
12:45
Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"
12:39
İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
12:42
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
12:33
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:10
Bakan Ersoy: Müzikte telif gelirleri rekor kırdı
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ