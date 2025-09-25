Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek

Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar, her biri 1200 megavat olacak 4 reaktörde eş zamanlı yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında devreye alma sürecine başlanan ve yakın zamanda işletme aşamasına geçilmesi planlanan birinci ünitede, sistemlere ait tüm ekipman testlerden geçiriliyor, işleyişleri kontrol ediliyor.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Türkiye'yi nükleer enerjiyle tanıştıracak santral projesinde 319 Türk mühendis istihdam ediliyor.

Santralin öneminin bilinciyle görev yapan mühendisler, nükleer enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Akkuyu NGS'yi, Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek en kritik adım olarak gören genç mühendisler, çalışmalarını bu bilinçle sürdürüyor.

"Nükleer enerjide ilklerden olmak bizi çok mutlu ediyor"

Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu, AA muhabirine, santralin ülkeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Görev alanındaki çalışmaları anlatan 33 yaşındaki Türütoğlu, "Nükleer Güvenlik Birimi'nde yükleme öncesi ve sonrası bütün hesaplamaları yaparak sürecin devamlılığı ve doğruluğunun teyidini yapıyoruz. Bu süreci en güvenli şekilde yürütmenin çalışması içindeyiz." dedi.

Türütoğlu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Türkiye'deki çeşitli denetleyici kurumların da projenin bütün güvenlik ekipmanlarını sürekli kontrol ettiğini dile getirdi.

Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin ilk nükleer projesi olduğuna işaret eden Türütoğlu, şöyle konuştu:

"Burada çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nükleer enerjinin ülkemize kazandırılması noktasında ilklerden olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimizin Rusya'da hala devam eden bir yüksek lisans programı var. Genç mühendisler, bu programı takip edip başvuru yapabilirler. Eğitimin devamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde iş bulma fırsatı yakalayabilirler."

Reaktör Bölümü Kontrol Odası Kıdemli Mühendisi 35 yaşındaki Burakhan Akyıldız da sahada görev sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Akkuyu NGS, üst düzey şekilde projelendirildiği için güvenlik standartları çok yüksek seviyelerde. Burada kolektif şekilde çalışıyoruz. En doğru kararları alıp, işletmeye devam edip, elektriğimizi üreterek ülkemize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bir Türk genci olarak bu kontrol odasında bulunmak en büyük hayallerimden biriydi. İlk santralde 'reaktörün kalbinde' görev almak çok gurur verici."

"Türk genci olarak üzerimde büyük sorumluluk hissediyorum"

Reaktör Bölümü Reaktör Tesisi Kıdemli Operatörü Abdullah Hasdemir de Akkuyu NGS'de çalışmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Projenin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki Hasdemir, "Bu proje Türkiye için enerji bağımsızlığına giden en önemli ilk adım. Projeyi tamamladığımızda hem Türkiye'nin kendi başına enerji bağımsızlığını sağlayabilecek potansiyeli olduğunu gösterecek hem de sonrasında atılacak adımlar için de bir güven sağlayacak. Bir Türk genci olarak üzerimde büyük sorumluluk hissediyorum." dedi.

"Ülkem için önemli olan her şey benim için de çok önemli"

Radyoaktif Atıklar Sertifikalandırma Uzmanı Nurberk Sungur da Akkuyu NGS'nin ülke için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzun yıllardır hayal edilen projede görev almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden 30 yaşındaki Sungur, "1970'li yıllardan bugüne uzanan bir hikaye bu. Şu an halihazırda dünyada tasarlanan en güvenilir nükleer reaktör tasarımlarından biri olması da ülkemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Ülkem için önemli olan her şey benim için de çok önemli. Genç Türk mühendisler, hiçbir zaman hayallerinden kopmadan çalışmaya devam etsin. Bir şeyi gerçekten istiyorsanız ve emek veriyorsanız, o şeye ulaşıyorsunuz." diye konuştu.