Nijeryalı Bakan Adebayo, yüzlerce Türk ve Afrikalı iş adamının katıldığı, dün sona eren Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda sorularını yanıtladı.

İş forumunun zamanlı ve çok doğru bir düzlemde yapıldığına dikkati çeken Adebayo, iki ülkenin yakınlaşmasının yanı sıra farklı ilgi alanlarının da tartışmaya açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 2016'dan sonra ikinci kez ziyaret ettiği Nijerya, 2 milyar dolardan fazla ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika kıtasında 6'ncı, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Adebayo, Nijerya-Türkiye ilişkilerinin 1960'lardan bu yana sürekli ivme kaydettiğine değinerek son zamanlarda iki devlet başkanı arasındaki yakınlığın bu ilişkiyi daha da ileri götürdüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari rakamın yeterli olmadığını kaydeden Adebayo, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yle ticaret hacmi çarpıcı şekilde artacak." dedi.

[Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo. ]

Türk yatırımları Çin’den çok farklı

Bakan Adebayo, Türk yatırımlarının Çin’den çok farklı olduğunu belirterek "Çok sayıda Türk sanayici ve yatırımcıyla konuşuyorum ve tartışıyorum. Afrika’ya olan ilgileri uzun süreli bir planı içeriyor. Gerçek yatırımlar." diye konuştu.

İki ülkenin de sosyal ve kültürel alanda benzerlikler taşıdığı değerlendirmesinde bulunan Adebayo, Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa'dan izler taşıdığını, Nijerya'nın da hem İslami yöne hem de sömürgecilik döneminde kazandığı batılı bir tarafa sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzalayan iki ülke, 5 milyarlık ticaret hedefi koydu.

İlerleyen dönemde savunma alanında ne gibi somut adımlar atılacağına ilişkin soruya, Bakan Adebayo, "Türk Savunma Bakanlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türk Cumhurbaşkanı geldiğinde bu konular masaya yatırıldı. Şu anda Türk savunma ürünlerini keşfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY), Nijerya'nın Lagos, Abuja ve Port Harcort olmak üzere 3 noktaya sefer düzenlediği ülkeden bavul ticareti için de Türkiye'ye gelen binlerce kişi bulunuyor.

Foruma, Afrika'daki 45 ülke ve bölgesel örgütten yaklaşık 3 bine yakın Afrikalı ile Türk iş insanı katıldı.