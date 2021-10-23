Standard & Poor’s, Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye piyasasının salgın döneminde hızlı toparlandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl büyümeye devam ettiği belirtildi.

"Salgına karşı dirençli kaldı"

İhracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik faaliyetlere dikkat çekildi.

Bu faaliyetlerin salgına karşı dirençli kalmasıyla ekonomide bu yıl yüzde 8,6'lık büyümenin öngörüldüğü aktarıldı.

"Salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu doğrudan riskler azaldı"

S&P'den yapılan açıklamada, COVID-19 salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu doğrudan risklerin azaldığı belirtilerek, Türkiye'nin mali pozisyonun diğer birçok yükselen piyasa ekonomisiyle karşılaştırıldığında güçlü kalmaya ve ülke kredi notlarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ve 2024'te yüzde 3,1'er büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 12,6, 2022'de yüzde 12,2, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 17,3, 2022'de 12, 2023'te yüzde 9,5 ve 2024'te yüzde 9,2 olacağı öngörüldü.