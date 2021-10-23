Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK organizasyonunda 21-22 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'nın Türkiye için çok önemli olduğunu, bu kıtaya hep kazan-kazan felsefesiyle yaklaştıklarını dile getiren Karanfil, nüfusu 1,3 milyara yaklaşan kıtanın ekonomik açıdan öneminden bahsetti. Karanfil, kıtadaki 56 ülkeden 43'ünde Türkiye'nin büyükelçiliğinin bulunduğunu, THY'nin 39 ülkede 60 noktaya uçtuğunu belirterek, 2000 sonrası Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok hızlı geliştiğini anlattı. Afrika ilişkilerinde Türkiye'nin `kazan-kazan` prensibini benimsediğini ve `kardeşlik` hukukunu öncelediğini ifade eden Karanfil, son 20 yılda bu kıtadaki ülkelerle kurulan ilişkilerin dünya genelinden de yakın takip edildiğini bildirdi.

50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi

Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyaretinin ardından İstanbul'da yine kendisinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu'nun karşılıklı ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Murtaza Karanfil, şu bilgileri verdi:

İki gün süren zirveye bin 600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanı katıldı, 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlikte çok önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve kritik iş birlikleri için kararlar alındı. Türkiye'nin bölgeye kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altı bir kez daha çizildi. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli kararlar alındı ve iş birlikleri için ortak fikir ve niyet oluştu. Hatta bazıları iş birlikleri için somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-Afrika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları aşmıştı. 3. Türkiye-Afrika zirvesi 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik adım oldu.