Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'a hoşgeldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir ne değildir bunları konuştuk.

Dış Ekonomik Kurulu DEİK'e bu güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyon buna dahil olmak suretiyle birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Türkiye ile kıta ülkeleri arasındaki potansiyeli harekete geçirecek politika önerileri, foruma katılan yetkin isimler tarafından paylaşıldı. İş birliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken başlıklar da forum çerçevesinde tartışıldı, değerlendirildi. Burada gündeme getirilen hususların kıtayla ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Koronavirüs salgınının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen bu forumun iş dünyamız için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha özgün fikirleriyle forumu zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum.

"Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarısı sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz"

Afrikra'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimize muhabbetlerimizin sadece bir retorik olmadığını kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler çok daha büyük bir hüsnükabulle aynen burada görüldüğü gibi buna karşılık veriyorlar.

Türk iş dünyasının kıta ülkelerinde yatırımları arttıkça Afrikalı kardeşlerimiz de istifade ediyor. Buna Kıtaya yaptığım son seyahatimde şahit oldum. Angola, Toko ve Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduk. Her üç ülkede devlet başkanları ve siyasetçilerle bire bir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo'da ayrıca Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla da bir araya geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun görmezden geldiği Somali’yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk lider oldum. Bu ziyaretleri hem eski sömürgeci güçlerin hem de yurt içinde Afrika kıtasına karşı önyargılı kesimleri duydukları rahatsızlığa rağmen düzenledik. pic.twitter.com/PLx85W1sTl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2021

Ziyaretimiz kapsamında Angola ve Nijerya'da iş forumları düzenledik. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, her üç ülkede de Afrikalı kardeşlerimiz bizi çok büyük bir muhabbetle karşıladı. Afrika'da şahsımıza ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi ve samimiyet karşısında bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum.

Afrika ziyaretlerimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum. Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı. Türkiye Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde günden güne güçleniyor. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor.

"Hedefimiz Afrika ülkeleriyle ticaretimizi 75 milyar dolara taşımak"

Türkiye'nin ürettiği savunma sanayii ürünleri Afrika halklarının sınır güvenliğine ve terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyor. Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara birçok yatırımın altında Türk müteahhidin imzası var. Türk iş iş insanları toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendiler. Bölgeyle ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır.

"Salgın döneminde Afrika halkları yalnız bırakılmıştır"

Son iki yıldır insanlık olarak koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Son iki yıllık sürece baktığımızda Batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun şekilde yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı alt üst eden böylesi bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler en çok Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomilerine zarar vermiştir. Bugüne kadar yaklaşık 6 milyona yakın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır.

Bir Afrika atasözünde hayırseverlik varlıktan değil kalptendir diyor. Biz de Türkçede az veren candan çok veren maldandır diyoruz. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıdan memnuniyet duyuyoruz.