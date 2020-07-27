Haber Giriş: Kaynak: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı
[Fotoğraf: AA]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 26.450,78 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.218,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselişle 10.420,84 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, yeni haftada, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlar ile yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Etiketler: new york borsası amerikan borsası abd borsası dow jones endeksi s&p 500 endeksi Nasdaq endeksiSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:07
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