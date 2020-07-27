Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada piyasaların gözü ekonomik verilerde olacak
Piyasaların gözü bu hafta da ekonomik verilerde olacak. Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu Çarşamba günü açıklayacak. Dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi de beklenen veriler arasında.
Yeni haftada veri gündemi yoğun. Piyasalar, enflasyon raporunu ve dış ticaret istatistiklerini takip edecek.
Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu 29 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak. Bir önceki toplantıda enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Türkiye İstatistik Kurumu ise bu hafta 3 veri yayımlayacak. Çarşamba günü piyasalar dış ticaret istatistiklerini takip edecek. Ayrıca haziran ayında trafiğe çıkan araç sayısı da belli olacak.
Perşembe günü Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi netleşecek. Ekonomiye güven geçen ay yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi.
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