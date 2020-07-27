Yeni haftada veri gündemi yoğun. Piyasalar, enflasyon raporunu ve dış ticaret istatistiklerini takip edecek.

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu 29 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak. Bir önceki toplantıda enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ise bu hafta 3 veri yayımlayacak. Çarşamba günü piyasalar dış ticaret istatistiklerini takip edecek. Ayrıca haziran ayında trafiğe çıkan araç sayısı da belli olacak.

Perşembe günü Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi netleşecek. Ekonomiye güven geçen ay yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi.