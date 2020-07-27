Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na 17 Nisan'dan itibaren 1251 başvuru yapıldı.

Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firma denetlendi.

Kurula gelen şikayetlerin çoğunu; temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünleri oluşturdu. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası gibi elektronik ürünlere yönelik başvurular da kurul tarafından incelemeye alındı.

Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla bakanlığın hallerde başlattığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) de devam ediyor. Bakanlık, alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunma istedi.

1251 başvurudan 732'si karara bağlandı, 60 firmaya para cezası verildi

İlk toplantısını 22 Mayıs 2020 tarihinde yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar toplam 4 toplantı gerçekleştirdi. Kurula ulaşan 1251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken, incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor.

En çok fahiş fiyat artışı toptan zebze ve meyvede

İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25’nin toptan sebze ve meyve, 19’nun temel gıda ürünü, 5’inin maske kumaşı, 4’ünün cerrahi maske, 4’ünün ekmek yapma makinası, 2’sinin saç tıraş makinası, 1’inin dezenfektan ile ilgili olduğu belirlendi.

500 bin liraya kadar cezası var

Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin temel ihtiyaç maddelerinde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ile tüketicilerin ürünlere ulaşmasını zorlaştıran stokçuluk faaliyetlerine yönelik uygulamalar yakından takip edilmektedir." denildi.