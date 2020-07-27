Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen, Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.

Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/jSEmXzXgvQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020