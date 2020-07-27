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Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen, Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/jSEmXzXgvQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020
Etiketler: zeytin dalı terör operasyonu fırat kalkanı barış pınarıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:34
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