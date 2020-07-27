Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandıların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/YWy0EdHH7J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020

Bakanlık, sabah saatlerinde, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.