Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi, 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 13 Temmuz'da Yıldırım operasyonları başlatıldı.
Operasyonlarda bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi, 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği Yıldırım operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği öğrenildi.
Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'na 1170 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığınca, sabah saatleride Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığı açıklanmıştı.
Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.
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