Haber Giriş: Kaynak: AA
Yılın 2. çeyreğinde turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak
[Fotoğraf: AA]
TÜİK, COVID-19 tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesindeki duyuruya göre, "turizm istatistikleri" kapsamında başta turizm gelir ve gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin, gezi niteliklerinin belirlenmesi amacıyla sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla "çıkış yapan ziyaretçiler" ve "vatandaş giriş" anketleri uygulanıyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde anket çalışmaları gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda 29 Temmuz'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, verilerin elde edildiği anketlerin yapılamaması sebebiyle yayımlanamayacak.
Etiketler: turizm istatistikleri TÜİKSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:01
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