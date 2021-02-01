Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 37 milyar lira verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.
İhaleye 90 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler: Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
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