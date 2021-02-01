Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Rize'den geçen yıl 7 ülkeye 6 bin 926 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. İhracattan 32 milyon 654 bin 674 dolar gelir sağlandı.

2020'de ihracat, 3 bin 665 ton Karadeniz somonu karşılığı 21 milyon 38 bin 120 dolar kazanç elde edilen 2019'a göre miktarda yüzde 89, değerde yüzde 55 arttı.

Karadeniz somonu dış satımında 30 milyon 656 bin 44 dolarla Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 6 bin 359 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Kentten önceki yıl ise Rusya'ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanılmıştı. Böylece, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatta da önceki yıla oranla miktarda yüzde 77, değerde yüzde 48 artış sağlandı.

7 ülkeye ihracat yapıldı

Rize'den 2019'da Rusya ve Gürcistan'a Karadeniz somonu ihraç edilirken, 2020'de bu ülkelerin yanı sıra Polonya, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya ve Kazakistan'a da Karadeniz somonu satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz somonunun son yıllarda bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını, son 5 yılda da ihracatını yüzde 100'lere yakın düzeyde artırdıklarını söyledi.

Saffet Kalyoncu, Karadeniz somonunun tamamen bölgede üretilerek, bölgenin istihdam ve gayrisafi hasılasına katkı yaptığını belirterek, Fındıklı ilçesinde kurulan modern tesiste 500'e yakın yöre insanına istihdam sağlandığını vurguladı.