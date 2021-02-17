Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.
Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında, Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 17'de sabit tutmuştu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; Kasım ve Aralık toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği belirtilmişti.
Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği vurgulanmıştı.
Etiketler: Merkez Bankası
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