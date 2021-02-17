Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında, Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 17'de sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; Kasım ve Aralık toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği vurgulanmıştı.