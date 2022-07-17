Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 824 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 29 milyar 610 milyon 151 bin 557 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 21 bin 86 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 784 milyon 60 bin 811 lira olan ve 4 bin 260 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 226 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 238 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 943 milyon 684 bin 38 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 575 oldu.

Tutarlarıyla turizm yatırımları öne çıktı

Mayısta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 1 milyar 969 milyon lirayla Özaltın Otel İşletmeleri AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Antalya'da 5 yıldızlı otel, golf tesisi ve kongre merkezi yapacak.

Band Turizm ve Ticaret AŞ, Aydın'ın Didim ilçesindeki 4 yıldızlı otel yatırımı için 1 milyar 600 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 1 milyar 521 milyon liralık yatırımı, gaz yakıtlarının dağıtım hizmetlerini kapsıyor.

Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin muhtelif illerde yapacağı 1000 elektrikli araç şarj ünitesi için 750 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.