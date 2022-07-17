Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK 23 şirkete lisans verdi
[Fotograf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 23 şirkete lisans verdi. 2 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisansı iptal edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı ve 1 şirkete de dağıtım lisansı verildi. Ayrıca, 9 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin ise lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete 10 yıl süreyle madeni yağ lisansı, 1 şirkete de 15 yıl süreyle ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası faaliyet gösteren 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.
Etiketler: EPDK Enerji Piyasası Resmi Gazete
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