Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yurt içinde ve dışında kuru kayısıya olan talebin devam ettiğine söyledi.

Bu yıl mart ayında 7 bin 325 tonluk kuru kayısı ihracatına karşılık 36 milyon 464 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, "Bu yılın ocak, şubat ve mart ayında ise 18 bin 499 ton kuru kayısı ihraç ederek, 91 milyon 291 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladık" dedi.

Çin'den 10 milyon 902 bin dolar gelir elde edildi

Özcan, naturel kuru kayısı ihracatında Çin'in kendileri için önemli bir pazar olduğunu anlattı:

"Çin'e 3 bin 792 ton kuru kayısı ihraç ederek 10 milyon 902 bin dolar gelir elde ettik. Çin, Uzak Doğu Pazarı'nda natürel ürün açısından bizim için önemli bir ülke. ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'da ise kuru kayısı ihracatında ilk 5'te yer aldı."