BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.