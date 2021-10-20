Norveç bandıralı Viking Sky ile Bahama bandıralı Star Legend'den inen yolcuların bir kısmı Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi.

Tur programına katılmayan ve turdan dönen turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022'de 900 bin turistin kruvaziyerle ilçeye geleceğini ve gelecek yılın çok daha iyi geçeceğini söyledi.