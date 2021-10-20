Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,78 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 28,96 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 24,06, imalatta yüzde 28,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,46, enerjide yüzde 111,85, sermaye malında yüzde 15,35 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,59 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,41 azalış, imalatta yüzde 1,59 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,73 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,93 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,12, enerjide yüzde 4,96, sermaye malında yüzde 1,53 artış olarak gerçekleşti.