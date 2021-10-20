Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 84,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol stoklarında yükseliş beklentisi, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,3 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 2,2 milyon varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Çin hükümetinin, küresel enerji krizine çözüm olarak artan kömür fiyatlarına müdahale etmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler de fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden sağlayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle kömür fiyatları rekor seviyelere çıkmıştı.

Öte yandan, koronavirüs salgını sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanma ve mevsimin etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanan enerji arzı kaynaklı daralmanın 2022'de de devam edeceğini, arz-talep dengesinin ancak gelecek yılın son çeyreğinde yakalanabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,90 ile 85,01 dolar aralığının direnç, 84,39 ile 84,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.