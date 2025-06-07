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Ekonomi
AA 07.06.2025 11:49

Küresel enerji piyasasında LNG'ye ilgi artıyor

Küresel enerji piyasasında, enerji güvenliğini artırma ve düşük karbonlu kaynaklara geçişi destekleme hedefleri doğrultusunda önemi artan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti kapsamında geçen yıl toplam 78 sözleşme imzalandı.

Küresel enerji piyasasında LNG'ye ilgi artıyor
[Fotograf: Reuters]

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliğinin (GIIGNL) yıllık raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl aralarında Umman, ABD, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın bulunduğu çeşitli ülkeler LNG satmak için farklı ülkelerle anlaşma sağladı.

LNG alan ülkeler arasında TotalEnergies, Shell, ExxonMobil ve Oman LNG ile yaptığı anlaşmalarla Türkiye de yer aldı. İthalatçı diğer ülkeler arasında Tayland, Güney Kore, Singapur, Hindistan, Kuveyt, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Çin dikkati çekti.

LNG ticareti 88,3 milyon ton olarak hesaplandı

2024'te toplam 78 LNG ticareti anlaşması imzalanırken bunlardan 48'i, süresi 5 ile 27 yıl arasında değişen uzun vadeli kontratlar oldu. Geçen yıl, kısa vadeli toplam 7 sözleşme, 21 ön mutabakat sözleşmesi ve 2 terminal kapasite kullanım sözleşmesi de imzalandı.

Detayları duyurulan sözleşmeler baz alındığında uzun ve kısa vadeli kontratlar dahil yıllık ticareti gerçekleştirilecek LNG miktarı 88,3 milyon ton olarak hesaplandı.

Miktar olarak en büyük anlaşma yıllık 7,5 milyon tonla QatarEnergy ile Hindistan'dan Petronet LNG arasında imzalandı. Söz konusu anlaşmanın uzunluğu ise 20 yıl olarak dikkati çekti. Katar'dan Hindistan'a gönderilecek LNG'nin teslimatına Mayıs 2028'te başlanması planlanıyor.

Asya'da kömürden gaza geçiş, LNG'ye ilgiyi artırıyor

Rapora göre, LNG'ye olan ilgi, Asya'da artan talep, düşük emisyonlu geçiş yakıtı olması, deniz taşımacılığında kullanımın yaygınlaşması ve enerji güvenliği ihtiyacı gibi faktörlerin kesişimiyle artıyor.

Asya'da LNG talebinin özellikle Çin ve Hindistan'da arttığı belirtilen raporda, kömürden doğal gaza geçişin hızlanmasının da LNG'ye ilgiyi artırdığı vurgulandı.

Raporda, geçen yıl küresel filoya çok sayıda LNG yakıtlı geminin eklendiğine dikkati çekilerek, Maersk gibi büyük şirketlerin 30'dan fazla LNG'li konteyner gemisi sipariş ettiği kaydedildi.

Öte yandan, raporda güneş ve rüzgar gibi değişken kaynakları dengelemek için doğal gaz türbinlerinin gerekliliğine vurgu yapılarak, Avrupa'nın 2022'den sonra güvenlik kaygılarıyla LNG ithalat kapasitesini yükselttiği hatırlatıldı. Söz konusu bölgede 2022'den bu yana 18 yeni terminal ve ek kapasitelerle ithalat hacminin yıllık 50 milyon tondan fazla artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

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