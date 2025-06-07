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Ekonomi
AA 07.06.2025 04:45

Sierra Leone'den 34 milyon euroluk güneş enerjisi projesi

Sierra Leone, kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak amacıyla 34 milyon euroluk bir güneş enerjisi projesi hayata geçirecek.

Sierra Leone'den 34 milyon euroluk güneş enerjisi projesi

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sierra Leone Büyükelçisi Jacek Jankowski ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede 34 milyon euroluk "Salone Off-grid Renewable Energy Acceleration Initiative" (SOGREA) adlı projenin ön çalışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Bio, görüşmede yaptığı açıklamada, projeyi kapsayıcı kalkınma açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

"Enerjiyi halka ulaştırmak temel bir ihtiyaç. Bu proje, ortaklarımızla olan güven ilişkimizin bir göstergesi." ifadelerini kullanan Bio, enerji düzenlemeleri için gerekli yasal zeminin oluşturulacağını kaydetti.

AB, Sierra Leone Hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, 2027 yılına kadar ülke genelinde 5,2 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine sahip mini şebekeler kurulacak.

Yaklaşık 60 kırsal yerleşim yerindeki 25 bin hane ve 2 bin 800 işletmenin temiz ve sürekli elektriğe kavuşması hedefleniyor.

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