Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.06.2025 17:34

FAO: Küresel gıda fiyatları mayısta geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle mayısta yüzde 0,8 gerilediğini bildirdi.

FAO: Küresel gıda fiyatları mayısta geriledi
[Fotograf: AFP]

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 127,7 puan oldu. Endeksin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 20 altında kalması dikkati çekti.

Küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatları öncülüğünde düşüş gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda Güneydoğu Asya'daki mevsimsel üretim ve stok artışları nedeniyle yüzde 3,7 geriledi fakat endeks bir yıl önceki seviyesinin yüzde 19,1 üstünde kaldı.

Soya yağı fiyatları Güney Amerika'daki arz artışı ve biyoyakıt talebindeki zayıflık nedeniyle düştü.

Tahıl Fiyat Endeksi, küresel mısır fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi.

Arjantin ve Brezilya'daki güçlü hasat ve bol arzın yanı sıra ABD'de rekor mahsul beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Buğday fiyatları, küresel talebin zayıflaması ve kuzey yarımküredeki mahsul koşullarının iyileşmesi nedeniyle düştü.

Buna karşın, pirinç fiyatları güçlü talep ve kur hareketlerinin desteğiyle yüzde 1,4 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi, belirsiz küresel ekonomik görünüm ve gıda, içecek endüstrilerinden gelen zayıf taleple yüzde 2,6 azalarak, aylık art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 6,6 geriledi.

Tereyağı fiyatları

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya'dan gelen güçlü talebin desteğiyle yüzde 0,8 arttı. Tereyağı fiyatları tarihi yüksek seviyelerde kaldı.

FAO'nun açıklamasında, "Uluslararası tereyağı fiyatları, Avustralya'da süt arzının daraldığı bir ortamda Asya ve Orta Doğu'dan gelen güçlü talep sayesinde tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Ancak Avrupa Birliği menşeli tereyağı talebindeki yavaşlama fiyat artışlarını sınırladı." değerlendirmesi yer aldı.

Et Fiyat Endeksi de mayısta yüzde 1,3 artış kaydetti. Küresel büyükbaş hayvan eti fiyatları, güçlü küresel talep ve başlıca üretici ülkelerdeki ihraç edilebilir arzın kısıtlı olması nedeniyle yeni tarihi zirveye çıktı.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

FAO, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 2,911 milyar ton olarak değiştirdi. FAO, daha önce 2,848 milyar ton üretim bekliyordu.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Gıda
Sıradaki Haber
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Trump'tan Elon Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış
17:41
Petrol fiyatlarının 50 doların altına gerileyebileceği öngörülüyor
17:38
İstanbul'da bayramın ilk günü 829 kişi hastaneye başvurdu
17:40
Depremzedeler bayramı yeni yuvalarında karşıladı
16:44
Sırp lider Vucic, 7 Ekim saldırıları başladığında soykırımcı İsrail'e askeri yardım gönderdiklerini açıkladı
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ