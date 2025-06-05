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Ekonomi
AA 05.06.2025 19:22

SEDDK, karayolu yolcu taşımacılığında zorunlu koltuk sigortası teminatını artırdı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası teminat tutarlarını artırdı.

SEDDK, karayolu yolcu taşımacılığında zorunlu koltuk sigortası teminatını artırdı

SEDDK'nın, "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yolcu taşımacılığı yapılan araçta görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına sigorta teminat tutarı, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm halleri için 175 bin liradan 252 bin liraya çıkarıldı.

Yeni tarife ve talimat 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

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