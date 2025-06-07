Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 07.06.2025 10:08

Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi

Nadir hastalıklarla mücadele eden kişilere 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında nadir hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçların ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödendiğini söyledi.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

 

Bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada ise devletin destek sağladığı tedaviler arasında özellikle spinal musküler atrofi (SMA) hastalığının öne çıktığı, tedavide 2017'den bu yana geri ödemesi yapılan ilacın sözleşmesinin geçen yıl yenilendiği, bu sayede hastaların tedaviye erişiminde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı kaydedildi.

Ayrıca, kullanım kolaylığıyla dikkati çeken yeni bir oral formdaki ilacın da geri ödeme listesine alındığı, bu gelişmenin de özellikle çocuk hastalar ve aileleri için önemli bir alternatif tedavi seçeneği sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, öne çıkan bir diğer yeniliğin ise Hemofili A hastaları için geliştirilen tedavi yöntemi olduğu belirtilerek, "Geleneksel tedavide hastaların damar yolu açtırmak üzere hastaneye gitmesi gerekirken, geri ödeme kapsamına yeni alınan Hemlibra isimli ilaç, deri altından uygulanabilmesi sayesinde evde tedavi imkanı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İlaç Sosyal Medya Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Sierra Leone'den 34 milyon euroluk güneş enerjisi projesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Musk'ın Trump'a yönelik iddiaları sonrası Demokratlar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını istedi
11:34
BM: İsrail, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin girişini engelleyerek gerçeklerin üzerini örtüyor
11:14
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık"tan yararlandı
10:55
Fransa, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi
10:55
ABD'de mahkeme, Trump'ın AP ajansını başkanlık faaliyetlerinden geçici olarak men edebileceğine hükmetti
10:53
Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü
Bolu'da tarlada açan gelincikler
Bolu'da tarlada açan gelincikler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ